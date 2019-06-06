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Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

12:42
  • четверг
  • 06 июня 2019

Джон Сноу находится в клинике под наблюдением врачей

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".

Во время съемок 32-летний Харрингтон находился в постоянном напряжении, он настолько вжился в своего персонажа, что в результате ему потребовалась помочь врачей, чтобы распрощаться с Джоном и вновь стать Китом.

"Роль и особенно тот уровень славы, с которым он столкнулся, имели большое значение для кого-то столь юного и только что окончившего театральную школу <…> ему нужна помощь, чтобы усмирить демонов", - пишет газета "Известия".

Сейчас психика звезды "Игры престолов" стабилизировалась, но все равно находится под наблюдением специалистов.

Ранее СМИ сообщили, что Кит Харингтон попал в элитную клинику Prive-Swiss из-за стресса и проблем с алкоголем, которые вскрылись после окончания съемок сериала "Игра престолов". Его супруга Роуз Лесли, сыгравшая роль "одичалой" в "Игре престолов", полностью поддерживает мужа.

"Закрытие "Игры престолов" действительно стало ударом для Кита, - рассказал его друг. – Он осознал, что это конец того, над чем они все работали так напряженно на протяжении многих лет. У него был момент, когда он подумал: "Что дальше".

Видео: реакция на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

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