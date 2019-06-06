Главный порок Меган Маркл вылез наружу

Затворничество плохо сказалось на молодой маме

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая не показывается на публике из-за забот о новорожденном сыне Арчи, стала онлайн-шопоголиком.

Источник RadarOnline.com рассказал, что 37-летняя герцогиня тратит огромные средства на детскую одежду и на декор детской комнаты. При этом она не экономит и на себе. "Шопоголизм - ее самый большой недостаток, ведь она не употребляет алкоголя и избегает других пороков", - заявил собеседник портала.

По его данным, герцогине Сассекской, которая до родов часто выходила в свет, тяжело дается затворничество, но ей требуется время, чтобы наладить быт после рождения Арчи и привести себя в форму перед возвращением на общественную сцену.

Недавно Маркл решила переделать детскую комнату таким образом, чтобы она лучше соответствовала энергичному характеру Арчи.

Ранее британские СМИ с возмущением принялись обсуждать дорогостоящее платье Меган Маркл, которое она надела ради фотосессии.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына