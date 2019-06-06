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Скончался Александр Кузнецов

13:14
  • четверг
  • 06 июня 2019

Его знали не только в России, но и на Западе

Актер Александр Кузнецов, который прославился благодаря съемкам в фильме "Джек Восьмеркин - американец", умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 
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Александр Кузнецов скончался в США на 60-м году жизни. "У Александра долгое время была онкология, пришел тот день, когда его не стало", - сообщил РБК актер Денис Бондарков. 

Место и время похорон актера назовут позднее. Сын Кузнецова пока отказался от комментариев. 

Александр Кузнецов родился в 1959 году в Приморском крае. Окончив Театральное училище имени Щукина, он начал работать в театре на Малой Бронной. Он снимался не только в российских, но и в американских фильмах и сериалах. В частности, Кузнецов играл в телепроектах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Военно-юридическая служба". Он работал на одной площадке со Сильвестром Сталлоне, Клинтом Иствудом, Томми Ли Джонсом и другими кинозвездами. 

Вернувшись из США на родину, актер преподавал в школе-студии МХАТ, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения", а также запустил еженедельное реалити-шоу "Кузница Кино". Три года назад Кузнецов сообщил, что у него обнаружили рак простаты. 

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