Скончался Александр Кузнецов

Его знали не только в России, но и на Западе
Актер Александр Кузнецов, который прославился благодаря съемкам в фильме "Джек Восьмеркин - американец", умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Александр Кузнецов скончался в США на 60-м году жизни. "У Александра долгое время была онкология, пришел тот день, когда его не стало", - сообщил РБК актер Денис Бондарков.
Место и время похорон актера назовут позднее. Сын Кузнецова пока отказался от комментариев.
Александр Кузнецов родился в 1959 году в Приморском крае. Окончив Театральное училище имени Щукина, он начал работать в театре на Малой Бронной. Он снимался не только в российских, но и в американских фильмах и сериалах. В частности, Кузнецов играл в телепроектах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Военно-юридическая служба". Он работал на одной площадке со Сильвестром Сталлоне, Клинтом Иствудом, Томми Ли Джонсом и другими кинозвездами.
Вернувшись из США на родину, актер преподавал в школе-студии МХАТ, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения", а также запустил еженедельное реалити-шоу "Кузница Кино". Три года назад Кузнецов сообщил, что у него обнаружили рак простаты.
- Снимающего стресс актера из "Игры престолов" засняли с рукой в штанах
- "Это на их совести": актер заступился за затравленную на "Голосе" Таю Скоморохову
- Знакомый Василия Степанова рассказал о состоянии актера
- Джоли застукали в интимной позе с известным актером
- Актеры обиделись на требование переснять восьмой сезон "Игры престолов"