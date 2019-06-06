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Папа Римский ждет Путина в Ватикане

13:21
  • четверг
  • 06 июня 2019

Кремль готовится к поездке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки Владимира Путина в Ватикан на аудиенцию у папы римского Франциска.

На данный момент прорабатываются детали поездки, затем российские власти сделают официальное заявление, пишет "Газета.Ru".

Ранее исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти сообщил, что Папа Римский примет российского президента 4 июля 2019 года.

Это будет уже третья встреча Путина с Папой Римским. Первая состоялась в ноябре 2013 года, вторая - в июне 2015 года.

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