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Медведев и Си Цзиньпин поговорили о сотрудничестве

14:58
  • четверг
  • 06 июня 2019

Взаимодействие России и Китая постоянно расширяется

Си Цзиньпин прибыл в Санкт-Петербург. Перед этим лидер Китая встретился с Дмитрием Медведевым.
В Москве глава нашего правительства и председатель КНР обсудили развитие двусторонних отношений, передает "ТВ Центр"

Как отметил премьер, количество мероприятий, связывающих Россию и Китай, увеличивается с каждым годом. Дмитрий Медведев сообщил, что следующая встреча глав правительств пройдёт в северной столице уже в сентябре. В свою очередь Си Цзиньпин выразил уверенность, что переговоры принесут хорошие результаты. 

Дмитрий Медведев: "Мы сотрудничаем по всем направлениям - и по экономическому треку, и по политическому треку, сотрудничаем внутри Шанхайской организации сотрудничества, внутри БРИКС, в Группе 20, естественно в Совете Безопасности ООН, ну и всё это отражает грани нашего сотрудничества в настоящий момент".

Си Цзиньпин: "Наше стратегическое взаимодействие постоянно расширяется, в этом году отмечается 70-летие становления наших дипотношений. Благодаря совместным усилиям, наше сотрудничество продолжает развиваться на высоком уровне. И среди крупных держав - наши отношения отличаются высочайшем уровнем доверия, взаимодействия и стратегической ценности".
 

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