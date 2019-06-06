"Отношения испортились": о чем говорит поведение западных лидеров в Нормандии

На торжествах по случаю высадки союзников забыли упомянуть Россию

Американский президент Дональд Трамп прибыл во Францию. В рамках своего официального турне глава США принимает участие в церемонии, посвящённой годовщине высадки союзных войск в Нормандии — самой крупной десантной операции в истории. Одними из союзников французов были и советские войска, о которых сегодня не говорят.

Ветеран Джейк Ларсон, кажется, и сам не верит, когда озвучивает эти цифры. 75 лет назад, высаживаясь на берегу Нормандии, он не думал, что вообще переживет тот день.

"Это великолепно - приехать сюда сегодня. Чтобы просто поблагодарить за то, что я тогда выжил. Что спустя 75 лет я стою здесь, а рядом мои сыновья и мои внуки", - говорит Ларсон.

Это церемония и для ветерана Ларсона и для сотен его товарищей из союзнических войск должна была стать общим днем памяти. Но французские власти почему-то решили по-другому. Приглашенные гости из 16 государств проводят свою церемонию на пляже Джуно, а Эммануэль Макрон и прибывший этим утром из Великобритании Дональд Трамп отмечают памятную дату отдельно от всех.

Пляж Омаха - название дали союзники при подготовке к операции. Немецкое командование знало, что союзники готовят высадку. Но до последнего не верило, что ее местом станет этот участок береговой линии. 80 километров, на протяжении которых нет то что порта, нет даже пирса, куда могли бы пришвартовываться суда. День Д - как называлась эта часть операции - начинается 6 июня в 6:30 утра.

Самая крупная десантная операция в истории — 156 тысяч солдат штурмуют берега Нормандии, прорывая Атлантический вал. Так немцы назвали построенные здесь укрепления.

Второй фронт, который союзники обещали СССР в 42-м, а потом в 43-м, наконец, открыт в июне 44-го.

"Франция не забыла. Не забыла всех своих товарищей из США, Великобритании, Канады. Не забыла солдат из Австралии, Норвегии, Дании, Бельгии, Люксембурга, Чехословакии, Польши. Новой Зеландии. Не забыла всех, кто сражался за нашу свободу", - заявил Макрон.

Забыл или намеренно не упомянул, но в речи Эммануэля Макрона не прозвучало слов о вкладе в общую победу советских войск. Президент России на церемонию приглашен тоже не был, что удивило самих французов. Газета Le Figaro даже провела опрос среди читателей — 81% были за приглашение президента России.

В Елисейском дворце такую политику объясняют странно: 75 — якобы недостаточно круглая дата, чтобы собирать в Нормандии мировых лидеров. Поэтому приглашения разослали министрам и главам правительств. Но, как подметила французская пресса, Макрон, похоже, не слишком хочет, чтобы главным событием в Нормандии, где 5 лет назад появился формат Нормандской четверки, на этот раз стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Отношения с которым у президента Франции откровенно испортились. Трамп, два года назад буквально сдувавший с Макрона пылинки, держится дружелюбно, но отстраненно.

"После войны Америка победила коммунизм, произвела революцию в мире науке, отправила человека на Луну. Развивала технологии и открывала горизонты. И сегодня Америка сильнее, чем когда-либо", - заявил Трамп.

Сразу после церемонии Трамп отправился на переговоры с Макроном. Улететь из Франции он должен, не дожидаясь вечера. И не встречаясь с представителями других стран союзников. 75 лет спустя после открытия Западного фронта они во многом оказались по разные стороны баррикад.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра". Франция, Нормандия.