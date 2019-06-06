Путин предупредил США об опасности "огненного змея"

Благодаря ядерному оружию мир находится в относительном покое

Петербургский международный экономический форум открылся в северной столице. В работе площадки принимают участие Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидеры других стран, передает "ТВ Центр".

На полях форума глава нашего государства по традиции провёл встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Для иностранных журналистов это отличная возможность понять позицию России по многим вопросам. В начале встречи Владимира Путина спросили об опасностях, с которыми может столкнуться наша цивилизация. Спросили о возможной холодной войне. И что в этом случае необходимо делать участникам политического процесса

"Если мы посмотрим на стены на фрески — кругом война. К сожалению, так было всегда. История полна историй конфликтов, правда за всеми конфликтами наступал мир. И лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя 75 лет почти. Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел СССР, а потом называл Сталина великим революционером. После того как американцы получили ядерное оружие призывал немедленно уничтожить Советский Союз и помните его речь? Но как только у СССР появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. Мы должны просто иметь ввиду, понимать в каком мире мы живём. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея", - сказал Путин.

Сегодня одна из стран, которые раскачивают глобальную систему безопасности - США. Они выходят из международных договоров, гарантирующих эту безопасность. Путин подчеркнул: противостоять таким действиям должны не только политики, но и мировое сообщество. Однако этого не происходит.

"Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам: кто-то протестовал? Выходил с плакатами? Нет! Тишина! Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундамент раскачке всего каркаса мировых отношений в сфере глобальной безопасности. Очень серьезный шаг. Теперь говорим о прекращении в одностороннем порядке наших партнеров американских в ДРСМД. В первом-то случае хотя бы вели себя честно: просто вышли в одностороннем порядке. А во втором, видимо, понимая, что нужно будет нести за это ответственность, пытаются свалить на Россию", - сказал Путин.





