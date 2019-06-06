"Мой район": у Северного Чертанова началась новая жизнь

Изменения в районе продолжатся

10 школ, 16 детских садов и футбольное поле с подогревом, а еще новые пешеходные переходы, велодорожки и благоустройство — так изменился район Северное Чертаново. Уже в ближайшее время обновление территории пройдет по программе "Мой район".

Архитектуру Северного Чертанова - модерн 70-х - давно оценили кинематографисты. Но после фильма "Притяжение" у района началась новая жизнь. История об инопланетном вторжении так полюбилась местным жителям, что они с удовольствием проводят экскурсии по местам съемок. Это, кстати, первая локация, которая появляется в фильме. Но сейчас она выглядит иначе. Для удобства на холме построили лестницу.

Представитель внеземной цивилизации Хэкон гуляет по самому узнаваемому в Чертанове жилому комплексу. Его еще называют экспериментальным и повышенной комфортности. Архитекторы прошлого века вдохновились идеями функциональной архитектуры Ле Корбюзье. Двухэтажные квартиры, подземный паркинг.

Видами Чертанова Северного вдохновились и создатели молодежного фильма "Коробка". Футбольную площадку соорудили во дворе все тех же узнаваемых домов. В одном из них - культурный центр. Но здесь от прошлого века не осталось ничего. Все современное. Есть даже бесплатный коворкинг.

В той же "Коробке" - и знаменитый конный комплекс "Битца". Его построили к Олимпиаде-80 и с тех пор не обновляли. Сейчас "Битца" на пороге реконструкции. Одна из просьб жителей в программе "Мой район - сделать эту территорию доступной не только учащимся комплекса. В проекте реконструкции это учли.

"Нам бы очень хотелось все-таки эту территорию сделать удобной для семейного отдыха, для проведения здесь досуга людей, которые за здоровый образ жизни. Сейчас нет такой возможности. Нет никакой инфраструктуры для этого", - сетует врио директора школы Татьяна Бибикова.

Фильм "Коробка" получился как ода району. Здесь все знаковые места. И даже Большой Чертановский пруд - главное место отдыха. Жители называют свой район самым спортивным в Москве. Ведь здесь не только конный комплекс, но и одна из сильных футбольных школ. Ее воспитанники играют в ведущих клубах страны.

"Москва, в отличие от других регионов, пошла единственным, на мой взгляд, правильным путем. То есть правительство Москвы не вкладывает и не финансирует профессиональный футбол, а развивает именно детские академии", - говорит директор футбольной академии Чертаново Николай Ларин.

Этот уникальный спальный район столицы со всеми другими связывают обновленные улицы. Эстакада на Варшавском шоссе на пересечении с Балаклавским проспектом в прямом смысле слова оживила движение. Теперь этот участок можно проехать без светофоров. Минус в одном - рассмотреть из автомобиля Северное Чертаново уже не получится.

Екатерина Гоголева, Тимур Ахмедов, Станислав Ильин, Илья Хуртин, Дмитрий Жучков, "ТВ Центр".