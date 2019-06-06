Первая клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

Специалисты помогут преодолеть любые сложные ситуации

Сложные ситуации в семье, конфликты со сверстниками, анорексия, депрессия — все эти проблемы, навалившиеся на человека в самом начале жизни, можно преодолеть при поддержке квалифицированных специалистов. В Москве открылась первая клиника кризисной помощи для подростков.

О том, как тут оказался, здесь спрашивать не принято. Очевидно одно - была беда: домашнее или сексуальное насилие, горе в семье, травля в школе, неприятности, окружившие со всех сторон. Кому совсем тяжело, врачи это называют "острым состоянием", в комнате один. Кому уже легче — в палате для шестерых.

Здесь заново учатся жить. Постояльцам от 11 до 18 лет. Самый ранимый, импульсивный и сложный подростковый возраст. В клинике нет ни одного занятия, которое бы не облегчало боль. Что ни кружок, то передовая психологическая методика.

Обыватель не заметит, для коллектива клиники – гордость: то, что пациенты, имевшие клубок проблем, беззаботно улыбаются и поют, дорогого стоит. Или играют в мяч. Попадать по нему не так важно, как просто общаться в процессе.

Сюда поступают по скорой: из школы, транспорта, с улиц, из дома или полицейского участка. Или приходят сами. Здесь могут предложить госпитализацию, а могут работать амбулаторно.

Такой клиники раньше в Москве не было, хотя нуждающиеся в помощи всегда были.

"Дети, пострадавшие от рук преступников. К сожалению, отмечается рост против половой неприкосновенности. Более 14 тысяч преступлений совершено за прошлый год по статистике в отношении несовершеннолетних", - говорит детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Раньше пациенты находились в разных отделениях. Теперь все нужные специалисты и свое пространство - в одном корпусе. Говорят о неравнодушии команды и о результатах работы. Люба и Настя кажутся ровесницами. Пациентка и врач вместе прошли сложный путь.

"В мире подростков, если ты обратился к психиатру, значит, ты определенно псих. Неважно - депрессия, анорексия, булимия у тебя или что. Мне однажды одноклассники сказали, что я - псих, потому что читаю книги по психологии", - рассказывает Любовь Лебедь.

Работа с семьей - в приоритете. Помочь подростку и родителям приспособиться к возрастным изменениям, понять и выстроить новые отношения.

"Родители не всегда замотивированы. И у нас уходит достаточное количество времени и сил для того, чтобы убедить родителей помогать их собственному ребенку", - заявляет директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е.Сухаревой Марина Бебчук.

Убедить надо не только родителей, но и всех, кто на разных этапах помогает подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому специалисты центра провели экскурсию для психологов, врачей и сотрудников полиции.

Анастасия Мартынова, Сергей Титов, "ТВ Центр", Москва.