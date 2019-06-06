Убивший 85 пациентов медбрат умрет в тюрьме

Он хотел, чтобы его считали спасителем

Суд в Германии приговорил 42-летнего медбрата Нильса Хегеля ко второму пожизненному заключению за убийство 85 пациентов.

Хегель работал в двух клиниках медбратом. С 2000 по 2005 годы он специально вызывал остановку сердца у пациентов при помощи инъекции, чтобы потом их реанимировать. Так он хотел создать себе репутацию спасителя и вырасти в глазах коллег.

Учитывая всю тяжесть преступлений, Хегель не сможет через 15 лет попросить о помиловании, которое в некоторых случаях допускается в случае пожизненного заключения, пишет "Экспресс-газета".

На данный момент Хегель уже отбывает первое пожизненное заключение за убийство двух человек. В 2015 году следствие выяснило, что медбрат причастен и к другим смертям пациентов. В октябре 2018 года Хегель признался в убийстве примерно 100 человек.