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Убивший 85 пациентов медбрат умрет в тюрьме

14:00
  • четверг
  • 06 июня 2019

Он хотел, чтобы его считали спасителем

Суд в Германии приговорил 42-летнего медбрата Нильса Хегеля ко второму пожизненному заключению за убийство 85 пациентов.

Хегель работал в двух клиниках медбратом. С 2000 по 2005 годы он специально вызывал остановку сердца у пациентов при помощи инъекции, чтобы потом их реанимировать. Так он хотел создать себе репутацию спасителя и вырасти в глазах коллег.

Учитывая всю тяжесть преступлений, Хегель не сможет через 15 лет попросить о помиловании, которое в некоторых случаях допускается в случае пожизненного заключения, пишет "Экспресс-газета".

На данный момент Хегель уже отбывает первое пожизненное заключение за убийство двух человек. В 2015 году следствие выяснило, что медбрат причастен и к другим смертям пациентов. В октябре 2018 года Хегель признался в убийстве примерно 100 человек.

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