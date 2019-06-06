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Онемевшего Бари Алибасова кормят через вену

14:09
  • четверг
  • 06 июня 2019

На лечение уйдут недели, а то и месяцы

В окружении Бари Алибасова рассказали о состоянии госпитализированного продюсера, который получил ожог желудка четвертой степени. 
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Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин опроверг информацию о том, что 72-летнего Бари Алибасова готовят к операции. "Это не так", - цитирует его РИА Новости

Диетолог Марият Мухина, хорошо знакомая с Алибасовым, сообщила, что продюсер находится в сознании, но не может говорить и самостоятельно есть. В течение нескольких недель ему будут вводить питательные вещества через вену.  

"Бари - это человек, который отрепетировал свою смерть 10 лет назад и показал свои похороны всей стране. Не дождетесь, что он сейчас умрет. Тем более что Алибасов постоянно проходил обследования, у него очень хорошее здоровье", - сказала Мухина порталу Teleprogramma.pro

Продюсер Андрей Разин заявил, что поможет Алибасову с дорогостоящим лечением. "Однажды мы ему помогали, когда он погорел [в 2011 году у Алибасова сгорела квартира - прим. ТВЦ.RU]. Инициатором сбора средств был я", - напомнил основатель группы "Ласковый май". 

Разин скептически отнесся к версии актера Станислава Садальского, который заподозрил внучку Лидии Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова. "Я считаю, что это несчастный случай, - заявил продюсер. - Но Стас Садальский высказал свою версию, что это могло быть умышленное отравление. Не хотел бы в это верить, потому что я знаю семью Шукшиных именно с хорошей стороны". 

6 июня родные и знакомые планируют навестить Бари Алибасова в больнице, хотя врачи запретили ему принимать посетителей. "Конечно, нас не пустят в реанимацию, но мы поедем", - сказала Марият Мухина. 

Ранее стало известно, что семь лет назад Алибасов составил завещание. "Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал", - пошутил адвокат Сергей Жорин, который представляет в суде интересы знаменитостей. 

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". По словам его родных и близких, он перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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