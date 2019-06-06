Певцов о трагически погибшем сыне: Душа его созрела, на земле ему было нечего делать

После смерти сына актер потерял смысл жизни

Народный артист России, актёр театра и кино, певец, музыкант Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью Кире Прошутинской он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10.

Дмитрий Певцов признался, что он был плохим отцом своему первому сыну Даниилу, который скончался при трагических обстоятельствах в сентябре 2012 года. По словам артиста, его общение с молодым человеком началось благодаря Ольге Дроздовой. Та не только приняла Даниила, но и потребовала от Певцова наладить отношения с первенцем. В противном случае она пригрозила порвать с актером.

"У меня не было желания общаться. Я честно могу сказать. И он прекрасно это чувствовал в более взрослом возрасте, даже когда поступил в институт. Потом у нас появились какие-то темы для общения, даже мы вместе снимались. И даже в одном спектакле Игоря Ивановича Сукачёва - он там участвовал, они выходили на сцену, и он во флеш-бэках был. Но я был очень плохим отцом по отношению к Даниилу, просто ужасным", - рассказал Дмитрий Певцов.

Даниил был талантливым актером и цельной личностью с сильным характером, отметил Певцов. Один монах, увидев Даниила в фильме "Ангел сердца", сказал, что душа молодого человека созрела для Царствия Божия. "То, что он ушёл так рано, говорит о том, Господь ему оставил... Вот этого времени, 22 года, ему хватило для того, чтобы душа его созрела, то есть на земле ему было нечего делать, здесь, он всё сделал", - считает Певцов.

Артист признался, что именно после смерти сына он потерял почву под ногами и почувствовал необходимость обратиться к Богу за помощью. "Я ещё раз говорю, когда Дани не стало, я полностью потерял смысл жизни, и даже жена моя ничего не могла с этим поделать", - сказал актер.

Даниил - сын Певцова от его сокурсницы Ларисы Блажко. В детском возрасте Даниил вместе с мамой переехал в Канаду. Когда мальчику исполнилось 12 лет, Блажко привезла его в Россию. Он окончил школу и Российскую академию театрального искусства. Он снялся в таких фильмах, как "Чемпионы из подворотни", "Ящик Пандоры", "Ангел в сердце".

Певцов-младший скончался в ночь на 26 августа 2012 года. В тот день он встретился с одноклассниками. Компания сначала веселилась в ресторане, а потом перебралась в квартиру одной из девушек. Выйдя на балкон, Даниил потерял равновесие и упал с третьего этажа. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Молодой человек провел в коме девять дней, после чего умер. Его похоронили 5 сентября.

Видео: Дмитрий Певцов в гостях у Киры Прошутинской