Текст молитвы "Отче наш" изменен

Некоторые слова трактовались неоднозначно

Папа Римский Франциск изменил английский текст христианской молитвы "Отче наш", чтобы исключить ее двойной смысл.

Фраза "не введи нас во искушение" может трактоваться так, будто Бог вводит людей в искушение. Теперь она будет звучать следующим образом: "не дай нам поддаться искушению" (do not let us fall into temptation). Бог "не приводит к греху", а помогает из него выбраться, пишет The Daily Mail.

Над этим изменением священники работали 16 лет. Они исследовали библейские тексты и пришли к выводу, что слова Иисуса Христа, сказанные на арамейском языке, были искажены при переводе на греческий и другие европейские языки.

Ранее аналогичным образом были изменены французский и итальянский текст молитвы.