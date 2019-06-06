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Раскрыто содержание нового завещания Бари Алибасова

15:23
  • четверг
  • 06 июня 2019

Продюсер составил документ в реанимации

Бари Алибасов написал новое завещание. Продюсер, который находится реанимации после отравления средством для прочистки труб, вызвал нотариуса к себе в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о другом завещании продюсера Алибасова, которое было составлено семь лет назад. "Наследники взволнованы, но, похоже, Бари Алибасов и в этот раз всех обломал", - написал он в Twitter, отметив, что в документе указано также и его имя.

Содержание нового завещания, которое было составлено в больнице в четверг, в разговоре с РИА Новости раскрыл пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. По его словам, три квартиры в Мерзляковском переулке в Москве продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему.

Жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина получит дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также получит акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов.

Правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

По последним данным, состояние Алибасова врачи по-прежнему оценивают как тяжёлое. Врачи пока наблюдают за состоянием продюсера, чтоб после определить, будет ли нужна операция.

Бари Алибасов получил химический ожог пищевода, гортани и желудка. Во вторник вечером он по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Музыканта сразу доставили в НИИ Склифосовского. Так совпало, что в четверг у Бари Каримовича день рождения. Ему исполнилось 72 года.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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