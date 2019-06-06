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Путин о неприглашении в Нормандию: "Я не свадебный генерал"

16:11
  • четверг
  • 06 июня 2019

По словам президента, Москва тоже не всех приглашает на подобные торжества

Владимир Путин в четверг прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. По словам президента России, он "не свадебный генерал", чтобы его везде звали.
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"По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал глава государства.

По словам Путина, значение имеет не вопрос приглашений, а "правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", передает РИА Новости.

Торжественные церемонии, посвященные 75-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, проходят во Франции в четверг с участием французского президента Эммануэля Макрона, лидера США Дональда Трампа, а также премьер-министров Великобритании и Канады Терезы Мэй и Джастина Трюдо.

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