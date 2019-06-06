Материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

Власти дали обещание

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что с 1 января 2020 года материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей.

По словам Максима Топилина, это решение поддержали все профильные ведомства и министерства. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем", - заявил чиновник на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Ранее глава Минтруда сказал, что он пока не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года.

Напомним, сейчас размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. С 2007 года его выдают при рождении второго или последующих детей. Недавно программу продлили до конца 2021 года. Ожидается, что с 2020 года сертификаты на выдачу материнского капитала начнут выдавать в электронном виде.