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Материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

15:53
  • четверг
  • 06 июня 2019

Власти дали обещание

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что с 1 января 2020 года материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей. 
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По словам Максима Топилина, это решение поддержали все профильные ведомства и министерства. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем", - заявил чиновник на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.  

Ранее глава Минтруда сказал, что он пока не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года. 

Напомним, сейчас размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. С 2007 года его выдают при рождении второго или последующих детей. Недавно программу продлили до конца 2021 года. Ожидается, что с 2020 года сертификаты на выдачу материнского капитала начнут выдавать в электронном виде. 

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