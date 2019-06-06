Сколько нужно делать шагов в день, чтобы быть здоровым

Показатели улучшаются вместе с увеличением количества шагов

Стало известно, сколько необходимо совершать шагов в день для того, чтобы сохранить здоровье. Подсчеты сделали американские ученые.

В тестах приняли участие почти 17 тысяч женщин в возрасте около 72 лет, пишет Газета.ru. Наблюдения за ними показали, что те, кто ежедневно делает более 4400 шагов, имели более низкие показатели смертности. У них улучшилось здоровье и уменьшилась вероятность появления различных болезней.

При этом результаты испытуемых улучшались с увеличением проходимых шагов. При этом ученые учитывали показатели здоровья участниц, наследственность и вредные привычки.