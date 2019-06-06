Самая красивая певица и мать. 10 "горячих" фото угодившей в скандал Алсу

С конца апреля в России не утихает скандал с участием певицы Алсу. Как показала проверка, победа ее дочери Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" оказалась фейком – выяснилось, что за ребенка голосовали боты. Победу у Микеллы отобрали, а ее выигрыш пошел на благотворительность.

В нечестной игре телезрители заподозрили именно Алсу. После инцидента с накруткой голосов на певицу обрушился шквал критики.

На днях у певицы сдали нервы: в ответ на очередную порцию негатива в соцсетях она назвала "гиенами" людей, которые критикуют ее за предполагаемое вмешательство в финал детского шоу.

24 мая вышел спецвыпуск "Голос. Дети", на котором всех финалистов признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

Несмотря на скандал, любовь народа к Алсу не убавилась, и певица остаётся одной из самых обожаемых россиянами артисток.