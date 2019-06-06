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Мелания Трамп в трауре на фоне цветущей жены Макрона озадачила народ

16:57
  • четверг
  • 06 июня 2019

Наряд первой леди США больше подходил для похорон

Супруга президента США Дональда Трампа отличилась на церемонии по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Мелания Трампа для торжества облачилась в  траур. Видео публикует ТВЦ.RU.

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На первой леди было надето черное закрытое платье, черное пальто и черные туфли. Образ total black госпожа Трамп дополнила солнцезащитными очками, хотя протокол не допускает их ношение на торжественных мероприятиях. Пользователи соцсетей отметили, что Мелания Трамп нарядилась как на похороны и сочли ее наряд неуместным.

На ее фоне супруга президента Франции смотрела куда выигрышней. Бриджит Макрон выбрала белое платье и удлиненное пальто в тон, а также кремовую сумочку. От макияжа 66-летняя супруга президента Франции отказалась, сделав лишь подводку глаз. Мадам Макрон много улыбалась, в отличие от Мелании Трамп, которая почти всю церемонию просидела с серьезным выражением лица.

Наряды супруги президента США часто становятся объектом пристального внимания. Многие считают, что она копирует образ Жаклин Кеннеди, а во время поездки в Лондон Меланию Трамп упрекнули в подражании Меган Маркл.

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