Мелания Трамп в трауре на фоне цветущей жены Макрона озадачила народ

Наряд первой леди США больше подходил для похорон

Супруга президента США Дональда Трампа отличилась на церемонии по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Мелания Трампа для торжества облачилась в траур. Видео публикует ТВЦ.RU.

На первой леди было надето черное закрытое платье, черное пальто и черные туфли. Образ total black госпожа Трамп дополнила солнцезащитными очками, хотя протокол не допускает их ношение на торжественных мероприятиях. Пользователи соцсетей отметили, что Мелания Трамп нарядилась как на похороны и сочли ее наряд неуместным.

На ее фоне супруга президента Франции смотрела куда выигрышней. Бриджит Макрон выбрала белое платье и удлиненное пальто в тон, а также кремовую сумочку. От макияжа 66-летняя супруга президента Франции отказалась, сделав лишь подводку глаз. Мадам Макрон много улыбалась, в отличие от Мелании Трамп, которая почти всю церемонию просидела с серьезным выражением лица.

Наряды супруги президента США часто становятся объектом пристального внимания. Многие считают, что она копирует образ Жаклин Кеннеди, а во время поездки в Лондон Меланию Трамп упрекнули в подражании Меган Маркл.