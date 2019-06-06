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У программы "Мой район" появилась собственная платформа

17:46
  • четверг
  • 06 июня 2019

На сайте можно узнать о будущем района

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился специальный раздел, посвященный программе "Мой район". Благодаря ему москвичи могут больше узнать о том, какие изменения планируется провести в их муниципалитете.  Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Жители города смогут увидеть примеры проведенных работ по модернизации городской среды в разных частях мегаполиса, увидеть, что предполагается благоустраивать по соседству и рядом с домом. Информация на сайте будет постоянно пополняться с учетом новых проектов, выполненных по предложениям горожан. 
  
Власти обещают постоянно дополнять раздел "Мой район" актуальной информацией о новых проектах и планах, касающихся каждого отдельно взятого района Москвы.

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