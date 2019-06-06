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Жаров: изолировать Рунет невозможно

18:30
  • четверг
  • 06 июня 2019

Глава Роскомнадзора предупредил о "горячих головах"

Российский сегмент интернета (Рунет) изолировать невозможно технически. Об этом заявил в четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019.

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По его словам, закон об устойчивой и безопасной работе интернета в стране не направлен на ущемление прав россиян. "Очевидно, горячие головы, которые захотят по каким-то причинам наказать Российскую Федерацию, находящуюся под санкциями", - рассказал Жаров о попытках нарушить работу Рунета.

Глава Роскомнадзора добавил, что в современном мире все возможно, передает ТАСС.

В мае глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в Роскомнадзор поступило 46 тысяч обращений по поводу неправомерной блокировки интернет-ресурсов. Министр подчеркнул, что все случаи нужно рассматривать индивидуально.

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