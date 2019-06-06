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Сын Алибасова разболтал подробности отравления продюсера

18:30
  • четверг
  • 06 июня 2019

Бари Алибасов-младший объяснил, как его отец выпил средство для очистки труб

Стали известны подробности отравления продюсера Бари Алибасова. По словам его сына – Бари Алибасова-младшего, заслуженный артист России глотнул из бутылки с химикатами, так как привык, что пить можно всё, что стоит у раковины.

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Сын известного артиста также подчеркнул – Алибасов пил из бутылки, а не из стакана, как сообщалось ранее, пишут Дни.ру. Почему средство оказалось не на своем месте, Алибасов-младший не знает. По его словам, мотивов вредить основателю "На-На" ни у кого нет.

Ранее актер Станислав Садальский предположил, что продюсера могла отравить внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер Андрей Разин в разговоре с ТВЦ.RU скептически отнесся к этой версии.

"Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, то это пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно", - поделился подробностями Алибасов-младший.

В разговоре с Daily Storm сын Алибасова также уточнил состояние отца. В настоящее время продюсер находится в состоянии медикаментозного сна. С вечера 5 июня он не приходил в сознание и, возможно, проспит еще несколько дней из-за действия лекарств. Это также подтвердили участники группы "На-На".

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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