Роскошный особняк Порошенко закидали файерами (видео)

Протестующие требовали отправить экс-президента за решетку

Украинские националисты едва не спалили усадьбу Петра Порошенко под Киевом. В среду они провели под окнами особняка акцию протеста и закидали его файерами. Видео публикует ТВЦ.RU.

Протестующие требовали немедленно провести расследование участия бывшего президента в коррупционных схемах в "Укроборонпроме". У ворот они выставили колонки, из которых звучали украинские патриотические песни. В акции протеста приняли участие около 60 человек.

"Порошенко – за решетку!" – скандировала толпа. Националисты пригрозили сделать акцию бессрочной, если их требования не будут выполнены. После того, как протестующие зажгли файеры, к дому подъехала пожарная машина.

Петр Порошенко приобрел участок в Козине под имение в начале "нулевых". На участке в два гектара он построил три дома, поражающих своим богатством. Один из особняков похож на американский Белый дом.