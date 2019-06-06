"Голова закружилась, потом ничего не помню": Панкратов-Черный вышел на связь

Жизнь актера действительно оказалась под угрозой

Актер Александр Панкратов-Черный, которого утром 6 июня госпитализировали после скачка давления, находится дома. В настоящий момент жизни актера ничего не угрожает.

Панкратов-Черный в четверг упал в обморок на съемках в Москве. Как заявил сам актер порталу Teleprogramma.pro, он до сих пор находится в слабом состоянии.

"Стою перед камерой на самом солнцепеке. Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу", – рассказал артист подробности инцидента.

Съемочная группа освободила Панкратова-Черного от работы на два дня. В планах у артиста отлеживаться дома.

Ранее СМИ писали, что 69-летний актер находится в бессознательном состоянии и его якобы поместили в реанимацию.

В апреле Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" из-за конфликта с бортпроводником, который отказался принести ему водки.

Видео: Панкратов-Черный рассказал пассажирам самолета об инциденте с водкой

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