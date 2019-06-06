Ядерное оружие, нефть и санкции: о чем говорил Путин на ПМЭФ-2019

Президент коснулся многих международных проблем

В Санкт-Петербурге начал работу 23-й ежегодный Международный экономический форум. Президенты и премьер-министры, общественные деятели, бизнесмены и учёные из многих стран мира посвятят три дня обсуждению перспектив российской и глобальной экономики, а также проблем, связанных с рождением новых технологий, изменениями климата, социальными конфликтами. Затрагиваются в дискуссиях и актуальные темы международной политики. Почему наш мир не становится безопаснее? С этого вопроса началась встреча Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Главные политические и экономические новости на ленты международных информагентств в четверг приходят из Константиновского дворца. Президент проводит традиционную встречу с руководителями крупных мировых СМИ. Подальше от деловой суеты Петербургского экономического форума и по самым актуальным вопросам. Повестку заранее не обговаривали, отсюда такое повышенное внимание, передает "ТВ Центр".

Встреча открывает президентский график в Петербурге и, как выразился Владимир Путин, помогает ему "размяться" - понять, что представляет реальный интерес для гостей форума. Общий язык, несмотря на трудности перевода, находят быстро.

90% всего потока мировых новостей жители планеты получают через информагентства, главы которых сидят за этим столом. Поэтому и первый вопрос глобальный - о "новой холодной войне".

"Если мы посмотрим на стены, на фрески, кругом война. К сожалению, так было всегда. История человечества полна историй конфликтов. Правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир. И лучше бы до конфликтов не доводить. Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого "огненного змея", если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе", - отметил Путин.

Под угрозой стратегическая стабильность. Основы которой расшатывают одна за другой. Началось все в 2002 году, когда США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны.

"Дамы и господа. Кто-то из вас протестовал? Выходил на улицу с плакатами. Тишина. Как будто, так и надо. Теперь вот говорим о прекращении, по сути, в одностороннем порядке, участия наших партнеров американских в договоре ДРСМД. Возьмите вы, ваши читатели, слушатели, зрители, откройте договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности, почитайте его, там прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет средней и малой дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли прямо в Румынии, в Польше сейчас поставят - это прямое нарушение. Все делают вид, как будто не видят, не слышат, читать не умеют, глухие и слепые, а мы вынуждены отвечать", - заявил Путин.

В 2021 году истекает срок действия ещё одного фундаментального документа - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Однако переговоров о его продлении никто с Россией не ведёт.

"Можем не продлевать. Наши системы гарантированно обеспечат безопасность России на длинную историческую перспективу. Мы обогнали конкурентов по созданию систем гипероружия", - сказал Путин.

Россия открыта к конструктивному, равноправному диалогу и призывает другие страны к тому же. Недавний телефонный разговор с Дональдом Трампом, по словам Путина, внушает оптимизм. Встреча с госсекретарём Помпео в Сочи тоже прошла в положительном ключе. За столом представители двух американских информагентств. Розалинд Мэттисон, представляющая Bloomberg, увлекается тайским боксом.

"Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг", - сказала она.

"Во-первых, хочу сказать, что я бы с вами не пошел на ринг сам. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался, на татами, пожалуйста, я готов с вами выйти, поработаем, но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", - ответил Путин.

Журналистка попросила прокомментировать слова американского президента о том, что Россия якобы отзывает из Венесуэлы своих военных специалистов. Москва назвала это сообщение некорректным, а президент разъяснил ситуацию.

"Мы в Венесуэлу официально абсолютно продавали оружие. По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, и больше там ничего нет", - сказал президент.

Санкции, принимаемые Вашингтоном против легитимного президента Мадуро, на самом деле вредят народу Венесуэлы, констатирует Путин. Нефтедобыча в стране упала в два раза. Этот и другие аспекты, безусловно, учитывают крупные игроки энергетического рынка - такие как ОПЕК и Россия. Действуют они слаженно, хотя есть разногласия. Например, по цене на нефть.

"Наша перерабатывающая промышленность, российская, не заинтересована в высоких ценах на нефть. Средняя полка в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает", - сказал Путин.

Российская экономика, как отметил президент, преодолела трудности из-за санкций и падения цен на энергоресурсы, вышла на траекторию устойчивого роста. Цели подробно изложены в национальных проектах. Важно найти ресурсы. Росту экономики помогут в том числе и иностранные инвестиции. Россия готова держать курс на взаимовыгодность со всеми странами.

Матвей Шестаков, Дмитрий Панов, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр", Санкт - Петербург.