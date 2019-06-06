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Собянин: города должны меняться во избежание деградации

20:12
  • четверг
  • 06 июня 2019

Город — живой организм, заявил мэр Москвы

На одной из площадок Петербургского экономического форума обсуждались изменения в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий. Экспертом по цифровым управленческим решениям выступил мэр Москвы, передает "ТВ Центр".

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Сергей Собянин считает, что без трансформации городов невозможна трансформация и развитие государство. В качестве примера эффективности вложений он привел создание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Она, по его словам, улучшила трафик в городе на 15%. Благодаря методам информационного управления удалось ликвидировать очереди в детские сады, ускорить и упростить запись на прием к врачам в поликлиниках.

По словам главы города, если в Москве отменить электронные услуги, за сутки очередь из людей за их получением растянется до Калининграда. При этом Сергей Собянин отметил, что любая масштабная трансформация на первых порах встречает сопротивление. 

"Нужно понимать, что никто тебе не будет аплодировать, никто тебе не будет кричать "ура", будут говорить: "ах ты, какой негодяй, что ты делаешь, мы привыкли к одному образу жизни, давайте жить спокойно, давайте жить мирно, тихо, как мы привыкли". Тишина и покой и трансформация городов — это разные вещи. Но надо пройти этот путь, чтобы мы почувствовали драйв и желание изменяться. И желание, поддержка горожан, пожалуй, самое главное. Мы живем в открытом мире, и город, который деградирует, теряет в первую очередь лицо, людей, инвестиции, интеллект. Теряет свое будущее. И догнать потом становится очень и очень сложно. За деградацией городов наступает деградация государства", - заявил Сергей Собянин.

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