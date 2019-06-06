Друзья и коллеги пришли поддержать Бари Алибасова

Группа "На-На" поздравила продюсера с 72-летием

Музыкальному продюсеру, заслуженному артисту России Бари Алибасову в четверг 72. В профессию он пришёл более полувека назад и уже в советские годы добился заметного успеха. Два его главных проекта - группы "Интеграл" и "На-На". День рождения шоумена оказался омрачён. Один из самых жизнерадостных и энергичных представителей нашей эстрады свой праздник встретил в одной из московских клиник. Его туда госпитализировали 4 июня в тяжёлом состоянии с сильным отравлением.

В свой день рождения Бари Алибасов в реанимации. К нему по-прежнему пускают только самых близких - сына, жену. Но в четверг в институт Склифосовского поддержать и поздравить приезжают все - фанаты, друзья, звездные коллеги.

Участники группы "На-На" давно считаются семьей Бари Алибасова, однако в палату их не пустили. На крыльце токсикологического корпуса записывают видеопоздравление. И пытаются развеять все мифы и домыслы о случившемся. Да, это был несчастный случай - он действительно перепутал сок и жидкость для промывания труб.

"А Бари любитель все хватать - это его привычка, видит - стоит что-то, хочется ему пить - схватил не глядя, а тут он еще и без очков - не увидел, что написано, и, в общем-то, не вдавался в подробности", - рассказал участник группы "На-На Владимир Политов.

Достаточно было одного глотка. Да, сильнейший ожог - четвертой степени - пострадали пищевод, желудок. И сообщают информацию о состоянии его здоровья на сегодняшний день со слов сына.

"Состояние тяжелое, но в принципе он может разговаривать, но тяжело ему. Сейчас он находится в медикаментозном сне, это не кома, как пишут. Ему два дня нужно поспать, и потом уже будут смотреть, как организм себя ведёт, и будут принимать какие-то дальнейшие решения", - рассказал Политов.

Бари Алибасов сам мастер оригинальных и смелых решений. Создатель культовых музыкальных проектов - он с детства никому вокруг не давал скучать.

Много лет руководил известнейшим "Интегралом", а распустив его, объявил кастинг - и родилась популярнейшая группа "На-На". И он все годы там не только продюсер - художественный руководитель, режиссер - придумывал клипы и номера, создавал шоу. Алибасов еще и композитор - именно им написана та самая знаменитая "Фаина".

Он настоящий трудоголик, и в реанимации, говорят, уже порывался работать. У него вообще-то громадье планов - в этом году 30-летие его главного проекта - группы "На-На". Собирался устроить глобальную перезагрузку. Сам планировал сниматься в новом клипе. Все это пока, видимо, придется отложить. Бари Алибасов большой мастер эпатировать и разыгрывать публику. Чего стоила только одна репетиция его похорон. И в случившуюся сейчас историю многие предпочитают не верить. И абсолютно не шутя все его поклонники и друзья желают легендарному продюсеру здоровья.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".