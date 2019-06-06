Верховная Рада взяла судьбу президента в свои руки

Депутаты одобрили законопроект об импичменте президента

Верховная Рада Украины отклонила отставки руководителей ведомств, которых предложил уволить президент Владимир Зеленский. Депутаты последовательно проваливают все инициативы нового главы государства. То же самое пытается сделать и его предшественник. Однако представители прежней власти не учли, что именно за перемены проголосовал народ Украины.

Верховная Рада не просто не прислушивается к новому президенту, а открыто бойкотирует его инициативы. В среду украинский парламент не стал рассматривать законопроект о незаконном обогащении, предложенный Владимиром Зеленским, а также его вариант документа об объявлении импичмента главе государства, депутаты проголосовали за свою версию закона. Парламент также отказался принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ. Уволить этих чиновников Владимир Зеленский официально предложил еще 30 мая. Они сами написали прошения об отставке, видимо, понимая, что депутаты своих не сдадут. Также как ранее отказались голосовать за уход с поста премьера Владимира Гройсмана. Подобный саботаж в штабе Владимира Зеленского назвали бунтом. Причем, в стане зачинщиков оказались и те, кто ранее не менее яростно критиковал Петра Порошенко.

"Я спрашиваю Зеленского, где кандидатура нового министра иностранных дел? Какую политику будет проводить Зеленский? Не учить тексты, которые ему пишут, а потом он говорит, что это плагиат, потому что эти тексты не отвечают ни его видению ситуации, ни его внутреннему стрежню, ни его сути. Мы хотим знать, что он думает на самом деле", - негодует лидер радикалов Олег Ляшко.

Скандал с плагиатом речи в Брюсселе набирает обороты. То, что работники МИД, готовившие текст выступления для президента, параллельно подрабатывали и на его предшественника, в штабе Зеленского назвали диверсией и провокацией. Из-за того, что тезис "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта" Петр Алекссевич произнес чуть раньше, чем Владимир Александрович между командами нынешнего и бывшего начались разборки. Администрация нового президента инициировала служебное расследование и заявила, что не может полагаться на Министерство иностранных дел. Так и не отправленный в отставку глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин попытался защитить своих подчиненных, назвал историю с плагиатом комичной. На скандал отреагировал и Петр Порошенко. Мол, он доволен тем, что Украина продолжает говорить на одном языке по поводу вступления в НАТО и ЕС.

"Я полностью разделяю необходимость сотрудничества с НАТО. Это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально. Да, я подтверждаю, что эти слова родились в моем офисе", - гордо заявил он.

Свои пять копеек экс-президент вставил и относительно инициативы нового представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Минску Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с Донбасса и дополнить режим тишины запретом на ведение ответного огня. Ранее в Раде такие предложения назвали уступками террористам и капитуляцией. Те же самые слова повторил и Петр Порошенко.

Сегодня у имения Петра Порошенко собрались несколько десятков человек, требующих, если не поставить к стенке самого Петра Алексеевича, то хотя бы надолго посадить его в застенки. Активисты жгли покрышки и забрасывали дом файерами. Акция протеста связана с хищениями в "Укроборонпроме" приближенными к Петру Алексеевичу людьми.

Сегодня в Киеве состоялся Всеукраинский объединительный съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". На мероприятии тоже говорили об урегулировании ситуации в Донбассе. Именно мирном, а не таком, как это делала "партия войны" Петра Порошенко и как пока спускает ситуацию на тормозах администрация Владимира Зеленского.

"Мы обязаны принести мир в Украину, мы обязаны урегулировать ситуацию на востоке страны, прекратить боевые действия. Наш план, принятый в этом помещении 29 января, внедряется в жизнь. Мирный план-концепция, утвержденный нашей партией, поддержан и в Донецке и в Луганске и в Москве. Ответ остается только за Киевом", - заявил Виктор Медведчук.

На съезде оппозиционная платформа "За жизнь" утвердила избирательный список кандидатов на внеочередные парламентские выборы. В первой тройке хорошо известные и популярные фамилии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".