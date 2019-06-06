Путин рассказал о выгодах инвестиций в России

Доходность по проектам РФПИ составляет около 15% годовых

Владимир Путин встретился с группой участвующих в работе Петербургского экономического форума зарубежных инвесторов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проводимая в России политика, подчеркнул президент, создаёт благоприятные условия для эффективного вложения капиталов. Об этом можно судить по таким показателям, как профицит бюджета, положительный баланс внешней торговли, снижение инфляции, увеличение золото-валютных резервов, а также общий рост экономики. Россия ставит перед собой амбициозные цели, отметил Владимир Путин, и они подкреплены ресурсами. Для поддержки деловой активности 8 лет назад был создан Российский фонд прямых инвестиций. В его проекты за эти годы было вложено самим фондом и партнёрами свыше полутора триллионов рублей.

"Хочу обратить ваше внимание: доходность инвестиций превышает основные мировые индексы. Не знаю, это закрытые цифры, не закрытые. Ну да, то есть, она у меня есть, я просто не знал, называть её или нет. Около 15 процентов годовых по всем проектам, которые осуществляет РФПИ. Мы готовы и дальше расширять наше взаимодействие в таких сферах, как образование, здравоохранение, транспорт, инфраструктура, создание современной городской среды. Ещё одно перспективное направление, я уже упоминал об этом, это инвестиции в разработку и внедрение цифровых и других, так называемых, сквозных технологий, в продвижение передовых, уникальных продуктов. Мы видим здесь широкое пространство для сотрудничества", - заявил Владимир Путин.