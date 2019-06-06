Лидия Федосеева-Шукшина слегла после отравления Бари Алибасова

Актриса беспокоится за мужа

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась помощь медиков на фоне переживания о муже Бари Алибасове, который сейчас находится в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

"У неё больное сердце, чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия. Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа", - рассказала газете "Комсомольская правда" (KP.Ru) врач Марият Мухина.

В начале этой недели Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. У музыканта диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Подробности отравления продюсера – в материале ТВЦ.Ru.

Между тем стало известно, что Бари Алибасов написал новое завещание. Нотариус был вызван в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Лидия Федосеева-Шукшина получит дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги.