ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидия Федосеева-Шукшина слегла после отравления Бари Алибасова

20:51
  • четверг
  • 06 июня 2019

Актриса беспокоится за мужа

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась помощь медиков на фоне переживания о муже Бари Алибасове, который сейчас находится в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

"У неё больное сердце, чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия. Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа", - рассказала газете "Комсомольская правда" (KP.Ru) врач Марият Мухина.

В начале этой недели Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. У музыканта диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Подробности отравления продюсера – в материале ТВЦ.Ru.

Между тем стало известно, что Бари Алибасов написал новое завещание. Нотариус был вызван в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Лидия Федосеева-Шукшина получит дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги.

Главное сегодня
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.