Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Владимир Путин считает, что научный совет университета "не промахнулся"

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Путин назвал Си Цзиньпина теоретиком и практиком политологии, достойным звания доктора СПбГУ. "Знаю нового доктора петербургского университета в течение многих лет и могу заверить научный совет, весь университет в том, что вы не промахнулись, приняли правильное решение", - сказал президент на церемонии.

После мероприятия студенты СПбГУ вручили лидерам подарки. Студент из Китая Рон Гуан подарил Путину картину "Рисовые чеки ранней весной", а студентка Анастасия Шмакова из Санкт-Петербурга подарила председателю КНР полотно "Сон о северной столице".

Далее китайский лидер осмотрел книжную выставку в здании университета, передает ТАСС. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, вечером также состоится неформальный ужин Владимира Путина с Си Цзиньпином, на котором будут присутствовать только переводчики.

Накануне Си Цзиньпин, который находится в России с государственным визитом, подарил Москве двух панд. Животных поселили в Московском зоопарке.

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Ранее в апреле звания почетного доктора университета Цинхуа удостоился Владимир Путин. Решение было принято университетом с согласия аттестационного комитета.

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