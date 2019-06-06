Собянин рассказал о важности трансформации городов

За деградацией городов следует деградация государства, отметил мэр столицы

На одной из площадок Петербургского экономического форума в четверг обсуждались изменения в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий. Экспертом по цифровым управленческим решениям выступил мэр Москвы. Сергей Собянин считает, что без трансформации городов невозможны трансформация и развитие государства. А в качестве примера эффективности вложений привел создание интеллектуальной транспортной системы Москвы. И другие проекты, которые преобразили жизнь москвичей.

На панельной сессии с участием Сергея Собянина и Германа Грефа - аншлаг. Тема - актуальная. Технологическая революция. Как государство, города и люди должны реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Глава Сбербанка интересуется у мэра Москвы - не слишком ли много тратит столица на внедрение новых технологий? Нет, отвечает Собянин. Интеллектуальная транспортная система, к примеру, улучшила ситуацию с трафиком на 15 процентов, передает "ТВ Центр".

В 2010-м году считалось, что детские сады в Москве переполнены. Места ждали 150 тысяч детей. Оказалось, если ввести 100- процентную электронную запись, проблема решается. Или ситуация с поликлиниками. Раньше на то, чтоб попасть к терапевту, москвичу нужно было ждать от 3 до 6 дней. Сейчас благодаря единой информационной медицинской системе - это время максимум сутки. На подобные сервисы в столице огромный спрос. Это удобно.

"Тысяча километров - это длина очереди людей, которым мы оказываем электронные услуги в течение суток. Если бы этого не было, была бы очередь от Москвы до Калининграда. Вот о чем речь", - отметил Собянин.

Речь здесь и о социальном равенстве людей - когда у всех одинаковый доступ к качественным услугам. И об экономии бюджетных средств. И в целом - о будущем города.

Собянин: Всем же понятно, что если компания не будет трансформироваться - Сбербанка это не касается, он монополист, он может не развиваться и ничего с ним не случится - но если не развивается какая-то частная компания...

Греф: Я думал, нас только Центробанк не любит, оказывается и мэр еще

Собянин: Я вас люблю, я просто уверен в вашей устойчивости. Время от того, когда компания застыла в своем развитии до банкротства, может исчисляться 2- 3 годами. Мы живем в открытом мире и город, который деградирует - теряет людей, инвестиции, интеллект, свое будущее. И догнать потом становится очень и очень сложно. За деградацией городов наступает деградация государств.

Чтобы этого не случилось, город нужно постоянно развивать - причем по всем направлениям. Путь этот, правда, не прост, констатирует Собянин. Важные, но сложные решения порой вызывают недовольство у части общества.

"Никто тебе не будет аплодировать, никто тебе не будет кричать "ура", будут говорить: ах ты, какой негодяй, что ж ты делаешь, мы привыкли к одному образу жизни, а ты тут сокращаешь, тут копаешь, вы что, с ума сошли? Давайте жить спокойно, тихо, мирно, как мы привыкли. Тишина и покой и трансформация городов - это разные вещи. Но надо пройти этот путь", - сказал Собянин.

При этом необходимо чувствовать, чего хотят горожане. В 12-милионной столице это сложно. Опять-таки в помощь - новые технологии. "Один из главных элементов умного города - это электронная демократия. Это система "Наш город", где задействовано около 2 миллионов человек, которые ежедневно, ежеминутно, ежесекундно сообщают о проблемах города. Это система "Электронный гражданин", огромное количество людей задействованы в том, что сказать: что хорошо, а что плохо. Что они реально хотят", - указал Собянин.

Все это действительно работает, подтверждает Герман Греф. Город расцветает на глазах. "Я всегда говорил, что я в Москве в командировке. Потому что я приезжал в Петербург и чувствовал себя дома. Но вот после того как Сергей Семенович поработал 4 года, я стал ощущать что напряжение в Москве стало уходить, я стал чувствовать себя как дома, на самом деле - уникальный проект по трансформации города, который сегодня очевиден всем приезжающим, не только москвичам", - сказал Греф.

Подводя итоги дискуссии, модератор отметил: модель, по которой развивается Москва, можно применить и на федеральном уровне. Электронное государство - уже вовсе не далекая мечта. Ближайшее будущее.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".