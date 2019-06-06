Зеленский сделал заявление об отставке

Президент Украины пожаловался на усталость

Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку. 23 мая документ против нового президента Украины набрал 25 тысяч голосов. Согласно закону, в этом случае глава государства должен отреагировать на обращение.

В своем комментарии лидер Незалежной сначала перечислил случаи, при которых он мог бы сложить полномочия: это отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

После этого он подчеркнул, что не сможет покинуть пост президента, пишут Дни.ру. В первую очередь, по словам Зеленского, это связано с тем, что он не может пренебречь волей 73% избирателей, которые отдали за него голоса во втором туре выборов президента.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - сообщил президент.

Он также оставил подсказку своим противникам, предложив требовать от депутатов скорейшего голосования за законопроект об особой процедуре импичмента президента.

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