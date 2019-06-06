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Зеленский сделал заявление об отставке

22:01
  • четверг
  • 06 июня 2019

Президент Украины пожаловался на усталость

Владимир Зеленский ответил на петицию за его отставку. 23 мая документ против нового президента Украины набрал 25 тысяч голосов. Согласно закону, в этом случае глава государства должен отреагировать на обращение.

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В своем комментарии лидер Незалежной сначала перечислил случаи, при которых он мог бы сложить полномочия: это отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

После этого он подчеркнул, что не сможет покинуть пост президента, пишут Дни.ру. В первую очередь, по словам Зеленского, это связано с тем, что он не может пренебречь волей 73% избирателей, которые отдали за него голоса во втором туре выборов президента.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - сообщил президент.

Он также оставил подсказку своим противникам, предложив требовать от депутатов скорейшего голосования за законопроект об особой процедуре импичмента президента.

Видео репортажа: "Верховная Рада взяла судьбу президента в свои руки"

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