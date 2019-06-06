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Британия призвала Россию изменить поведение

22:46
  • четверг
  • 06 июня 2019

Это, по мнению Лондона, позволит улучшить отношения стран

Между Россией и Британией в будущем могут улучшиться отношения, однако для этого Москва должна изменить свое "поведение". Об этом, по данным Bloomberg, заявила официальный представитель главы британского правительства Терезы Мэй Элисон Доннелли.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Лондон "перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями". Глава государства отметил, что глобальные вопросы "важнее, чем игры специальных служб".

Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня. Причиной стали разногласия с однопартийцами из-за условий сделки по Brexit.

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