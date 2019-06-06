В России дадут маткапитал за первого ребенка?

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство пообещало дополнительно поддержать семьи при рождении первенца. В настоящее время власти прорабатывают соответствующие меры. Об этом на полях экономического форума в Петербурге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Подробности она не сообщила, сославшись на то, что идея находится "в проработке", передает ТАСС. На вопрос, будет ли при рождении первенца выдаваться материнский капитал, вице-премьер ответила: "Пока еще рано об этом говорить". Голикова при этом добавила, что "деньги являются значительным стимулом для рождения детей".

Голикова также подтвердила, что маткапитал в 2020 году увеличится. По ее словам, конкретная сумма станет известна после того, как появится прогноз социально-экономического развития и будут определены индексы увеличения.

Ранее стало известно, что в России могут ввести "отцовский капитал". Сумма будет сопоставима с выплатами по маткапиталу.

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