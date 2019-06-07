Нева, Эрмитаж и "Аврора": Путин показал Си Цзиньпину Петербург в белую ночь

Российский лидер рассказал гостю об основных достопримечательностях города

Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином посетил Санкт-Петербургский государственный университет. Китайскому лидеру присвоено звание почетного доктора, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран осмотрели выставку книг из фондов научной библиотеки вуза, посвященную развитию отношений России и Китая. В экспозиции представлены издания разных эпох, в том числе редкие китайские фолианты, которые университет переводит на русский и издает в нашей стране.

Лидеры государств получили подарки от учащихся факультета искусств. Студент из Китая Рон Гуан преподнёс Владимиру Путину весенний пейзаж своей родины. А россиянка Анастасия Шмакова подарила Си Цзиньпину полотно "Сон о северной столице".

Уже поздним вечером, по завершении официальных мероприятий, лидеры совершили речную прогулку по Неве. Отметим, что в Петербурге сейчас белые ночи. Владимир Путин рассказал гостю об основных достопримечательностях города, об истории их создания. Незапланированную остановку сделали у легендарного крейсера "Аврора". Владимир Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт, где члены экипажа провели для них небольшую экскурсию. Гости оставили записи в книге почетных посетителей.

Осмотрев крейсер, лидеры отправились в Эрмитаж, чтобы там продолжить неформальное общение. Си Цзиньпину показали залы, посвященные эпохе Возрождения и, в частности, творчеству Леонардо да Винчи, символический год которого отмечается во всем мире.