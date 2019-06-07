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Россия готовит для США "неприятный сюрприз" в Крыму

08:36
  • пятница
  • 07 июня 2019

У Соединенных штатов появятся большие проблемы в Черном море

Минобороны получит модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М, он поступит на вооружение в 2021 году.
Испытания новейшего бомбардировщика Ту-22М3М попали на видео

Ту-22М3М оснастят тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32. Самолет станет "неприятным сюрпризом" для американских ВМС, поскольку он может поражать скопления бронетехники, стратегических объектов, командных пунктов противника и авианосцев, пишет "Газета.Ru".

На данный момент российское военное ведомство проводит программу по усовершенствованию аэродромов, поэтому география применения Ту-22М3М расширится. Особенно важно разместить бомбардировщики в Крыму, поскольку в акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы.

"Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки — до 24 тонн. Он позволяет России решать множество боевых задач — как на суше, так и на море", - рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.

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