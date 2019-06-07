Любимчика Трампа прочат в премьеры Британии

Тереза Мэй 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй сегодня, 7 июня, покинет пост лидера Консервативной партии, а позже и кресло премьер-министра Британии, передает "ТВ Центр".

В отставку она была вынуждена уйти в конце мая, - причина неспособность завершить процесс Брекзита.

Мэй преследовала целая серии неудачных попыток провести через парламент соглашение о выходе Британии из ЕС. Ей не удалось убедить даже своих однопартийцев, хотя по время споров приходилось в буквальном смысле срывать связки.

О своем решении покинуть пост Мэй объявляла со слезами на глазах, но исполнять обязанности главы правительства она будет примерно до конца июля. Пока не определится преемник по итогам внутрипартийной борьбы.

Главная интрига, кого из кандидатов поддержат тори. Фаворитом считается бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Однако, очевидно, что консерваторам сейчас нужен человек, который бы хоть как-то смог объединить партию, где царит раскол из-за Брекзита.

По мнению экспертов, большинство депутатов могут отсеять Джонсона еще до финала. Многие считают, что он как евроскептик и политик, склонный к громким и не всегда обдуманным заявлениям, на эту роль не подходит.

Отметим, что Дональд Трамп во время посещения Лондона поддержал кандидатуру Бориса Джонсона. "Я знаю Бориса, он мне нравится и нравится уже давно. Мне кажется, что он бы хорошо справился", - заявил президент США.