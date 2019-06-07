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США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

08:51
  • пятница
  • 07 июня 2019

Американцы откровенно лоббируют собственный Patriot

Новые угрозы Вашингтона в связи с планами Анкары приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. По данным агентства Reuters, США уже приняли решение прекратить набор турецких военных летчиков для обучения на истребителях F-35, передает "ТВ Центр".

Турция заказала 30 таких самолетов для своих ВВС, а всего программа предусматривает поставку 100 машин. На данный момент на американской авиабазе Люк проходят подготовку как пилоты, так и технический персонал, однако новые группы в США не поедут.

Вашингтон уже не первый раз выдвигает ультиматумы Турции, требуя отказаться от покупки С-400 под предлогом того, что российские комплексы не соответствуют стандартам НАТО. На самом же деле американцы откровенно лоббируют собственный Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ не раз заявлял, что менять свои планы не собирается.

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