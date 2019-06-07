Предприятие оснащено новым оборудованием

Власти Сирии оказывают финансовую помощь предприятиям, продукция которых необходима для восстановления разрушенных войной зданий, передает "ТВ Центр".

В Алеппо возобновил работу завод по производству клея. Предприятие оснащено новым оборудованием, вся технологическая линия полностью автоматизирована. Подобная продукция пользуется огромным спросом. Клей необходим для строительства и ремонта жилья.

Востребованы и лакокрасочные материалы. Такие фабрики уже работают в пригороде Дамаска, и ежедневно производят три тонны краски. Компоненты для нее фабрика получает из России.