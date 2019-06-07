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Могла потерять ребенка: Симоньян пролежала всю ночь под капельницей после скандала

08:43
  • пятница
  • 07 июня 2019

Представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала произошедшее

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в больницу после инцидента с юристом Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы" в столице.
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39-летняя беременная журналистка написала в своем Twitter, что Соболь полчаса караулила ее около радиостанции, а затем набросилась на нее с навязчивыми вопросами и преследовала по коридорам "Эха" с включенной камерой. Женщине пришлось спрятаться от юриста в кабинете Алексея Венедиктова - главного редактора радиостанции.

Поведение Соболь пострадавшая назвала "харрасментом беременных женщин". "И для кармы нехорошо", - отметила она. По словам Маргариты Симоньян, из-за беременности ей нельзя нервничать, поэтому она и отказалась общаться с Соболь. Главред RT сообщила, что ее госпитализация, которая продлится сутки, связана с угрозой прерывания беременности.

Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент на радиостанции. "Желаю ей скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале. Он также принес извинения радиослушателям, которые не услышали передачу с участием журналистки. По словам Венедиктова, утром 7 июня Маргарите Симоньян сняли капельницу. "Врачи предполагают постоянное наблюдение", - рассказал он. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова довольно жестко прокомментировала произошедшее на "Эхе". "Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить", - написала она в Facebook. 

Отметим, что Маргарита Симоньян ждет третьего ребенка от артиста и журналиста Тиграна Кеосаяна. Она находится на восемнадцатой неделе беременности.

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