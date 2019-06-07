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"Чудовищное судилище": россиянке дали в США 7 лет за "похищение" своих детей

09:09
  • пятница
  • 07 июня 2019

Суд потребовал вернуть детей из России в Америку

Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам заключения по обвинению в похищении своих детей, которые сейчас находятся в России. 
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Осипову признали виновной не только в похищении детей, но и в вымогательстве. Судья потребовал, чтобы она вернула детей их отцу.  

Профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Татьяна Якушева, которая оказывает россиянке общественную поддержку, сообщила РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор.

Генеральное консульство России в Хьюстоне назвало приговор несправедливым и негуманным. По словам дипломатов, Осипову наказали за то, что она пыталась получить от бывшего мужа алименты. "Дело Б. А. Осиповой - это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США", - говорится в Twitter консульства.  

Антони Филипюк, отчим Богданы Осиповой, назвал процесс над женщиной "чудовищным судилищем". "Это не для нее наказание, а для деток, которых она оставила", - цитирует его РИА Новости. 

В 2003 году Богдана Осипова уехала из Калининграда в США, где она вышла замуж и родила сына. Супруги вскоре развелись. В 2013 году Осипова снова вступила в брак и подарила супругу дочь. Будучи беременной третий раз, она подала на развод из-за насилия со стороны мужа.

Во время бракоразводного процесса девушка вместе с сыном и дочерью уехала в Калининград. Там она произвела на свет третьего ребенка. Тем временем ее супруг получил полную опеку над детьми и объявил свою старшую дочь в розыск. В 2017 году Осипова, оставив троих детей у тети в России, прилетела в США для урегулирования спора с мужем. Россиянку арестовали. 

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