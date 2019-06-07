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Звезду телешоу из Украины жестоко убили и выбросили тело в реку

09:01
  • пятница
  • 07 июня 2019

Девушка была рекордсменкой по количеству вращений обруча

В Германии убили украинку Аллу Клишту, участницу немецкого шоу талантов Das Supertalent, куда девушка приехала с цирковым номером на выступление.

Тело 32-летней акробатки обнаружили в Рейне спустя несколько недель после исчезновения, пишет Daily Mail. По данным полиции, молодая женщина была убита до того как ее бросили в воду.

Подозрения пали на ее экс-бойфренда, с которым у Клишты были непростые отношения. Пара рассталась, но все равно продолжала работать вместе. 30-летнего парня арестовали, но никаких обвинений пока не предъявили.

Алла Клишта родилась на Украине, но затем переехала в Германию. У себя на родине она была рекордсменкой по количеству вращений обруча.

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Алла Клишта
Алла Клишта
Алла Клишта
Алла Клишта
Алла Клишта
Алла Клишта
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