Звезду телешоу из Украины жестоко убили и выбросили тело в реку

Девушка была рекордсменкой по количеству вращений обруча

В Германии убили украинку Аллу Клишту, участницу немецкого шоу талантов Das Supertalent, куда девушка приехала с цирковым номером на выступление.

Тело 32-летней акробатки обнаружили в Рейне спустя несколько недель после исчезновения, пишет Daily Mail. По данным полиции, молодая женщина была убита до того как ее бросили в воду.

Подозрения пали на ее экс-бойфренда, с которым у Клишты были непростые отношения. Пара рассталась, но все равно продолжала работать вместе. 30-летнего парня арестовали, но никаких обвинений пока не предъявили.

Алла Клишта родилась на Украине, но затем переехала в Германию. У себя на родине она была рекордсменкой по количеству вращений обруча.