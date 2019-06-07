Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены фальшивой "охотой на ведьм"

Президент США обвинил во всем спецпрокурора Мюллера

Отношения России и США испортило расследование спецпрокурора Мюллера, в перспективе они могут быть улучшены. Таким мнением поделился Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Он выставил себя дураком. Никто не говорит о том, что ему надо было исправить свои показания, потому что они вообще были неверными. Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой "охотой на ведьм", - заявил американский лидер.

Команда Роберта Мюллера два года занималась поисками мнимого сговора Трампа с Москвой в ходе президентских выборов в США в 2016 году. В итоге, никакого влияния России не нашли, о чем спецпрокурор прямо заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.

Правда, демократы после этой речи неожиданно объявили, что намерены требовать импичмента Трампа. Мюллер дал понять, он не уверен в том, что президент США не совершал преступления, а именно не препятствовал правосудию.