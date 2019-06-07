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Павел Дуров объявил голодовку

09:27
  • пятница
  • 07 июня 2019

Программист очищает тело и мысли

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и сервиса Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от еды для улучшения самочувствия и повышения продуктивности.
Сноуден похвалил Дурова за противостояние Роскомнадзору

Программист поделился, что уже шесть дней пьет только воду и чувствует себя прекрасно, пишет газета "Известия". Таким способом Дуров хочет сосредоточиться на новых идеях для Telegram.

Последние 15 лет Дуров не пьет алкоголь, кофе, не ест мясо и фаст-фуд, не употребляет таблетки. Год назад он исключил из своего рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, а в мае этого года перешел на рыбу и морепродукты.

В России уже больше года пытаются заблокировать Telegram, Роскомнадзор продолжает искать новые пути закрытия мессенджера.

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