Эксперт: Россия экспортирует нефть, деньги и мозги

Как выживают Россия и Китай в условиях американского давления

Россия и Китай нужны друг другу в условиях жестких американских санкций. Вашингтон давит на Пекин экономически, а на Москву – политически. Экономики России и КНР выгодно дополняют друг друга, заявил в эфире программы "События. 25-й час" главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев.

"У нас очень специфический тип торговли. Мы экспортируем нефть, деньги и мозги. Мы все еще с положительным торговым балансом и частично вывозим капитал. Колоссальное количество наших людей работает мозгами за рубежом. Поэтому у нас возможности адаптации в этом мире очень своеобразные", - отметил эксперт.

В свою очередь у Китая другая ситуация в экономике. Он производит массу товаров, которые Россия не собирается делать у себя, либо производит в малом количестве.

"У нас либо очень простой сегмент, либо очень сложный, а середины нет, поэтому его мы импортируем. В значительно части Россия и Китай взаимодополняющие экономики", - заключил Григорьев.

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