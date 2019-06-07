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Пятилетняя дочь Пугачевой в шляпке с вуалью произвела фурор

09:39
  • пятница
  • 07 июня 2019

Знаменитости оценили наряд девочки

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с участием дочери Елизаветы, которая позирует в белоснежном наряде.   

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"Не могу не поделиться", - написал Максим Галкин, выложив видео с дочкой. Девочка нарядилась в белый сарафан и надела белую шляпку с вуалью. В руках она держала очки, а на одном из ее пальцев виднелось кольцо. Ребенок сидела на ступенях лестницы и щебетала с помощницей Галкина и Пугачевой. 

Образ Елизаветы умилил шоумена Александра Ревву, норвежского певца Александр Рыбака, модель и дизайнера Наталью Якимчик, а также актрису Эвелину Бледанс. "Фантастическая девочка. Влюбляюсь каждый раз", - написала певица Полина Гагарина. "Нереальная", - прокомментировала пост продюсер Яна Рудковская. 

За несколько часов видео собрало 1,7 миллиона отметок "Нравится". 

Ранее Галкин опубликовал видео, где его дети играют возле фигур драконов на крыльце замка в подмосковных Грязях.

Видео: Галкин показал играющих с драконами детей

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