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Умер легендарный музыкант Доктор Джон

10:06
  • пятница
  • 07 июня 2019

Он шесть раз удостаивался премии Grammy

Скончался американский музыкант Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк), ставший обладателем шести премий "Грэмми".

Он ушел из жизни в возрасте 77 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. В последнее время музыкант не давал концертов и редко появлялся на публике, пишет "Газета.Ru".

Доктор Джон исполнял музыку в таких жанрах как джаз, блюз, психоделический рок и рок-н-ролл. За свою карьеру он записать более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В 2011 году его имя внесли в Зал славы рок-н-ролла.

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Американский музыкант Доктор Джон
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