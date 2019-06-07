Москва стала лидером в инвестиционном рейтинге

"Бизнес идёт туда, где комфортно", - пояснил Сергей Собянин

Стартовал второй основной день работы Петербургского экономического форума. Через несколько часов состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина. Как ожидается, глава нашего государства рассмотрит проблемы мировой экономики и глобальной политики, а также расскажет о реализации российских нацпроектов, передает "ТВ Центр".

В обсуждениях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры некоторых европейских государств и Генсек ООН Антониу Гутерриш. Перед заседанием Владимир Путин проведёт встречу с делегацией КНР в рамках второго Российско-китайского форума.

Утром в северной столице возобновились дискуссии. Политики и представители бизнеса обсуждают реализацию газопровода "Северный Поток-2", борьбу с протекционизмом и дальнейшее расширение сотрудничества.

Сумму подписанных за первый день контрактов экономисты пока подсчитывают, но эксперты уже говорят о сотнях миллиардов рублей. Этот форум может стать самым посещаемым: 17 тысяч участников из 75 стран мира.

Рабочий день на форуме по традиции начинается с серии деловых завтраков. На одном из них обсуждали как совместить стабильность и реформы. Речь о целях, обозначенных в национальных проектах. Дискуссия получилась оживленной, в ней приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава счётной палаты Алексей Кудрин. Яркую точку в спорах поставил первый вице-премьер Антон Силуанов, поделившись простым рецептом: "бизнес должен работать".

"Бизнес идёт туда, где комфортно", - это уже слова мэра Москвы Сергея Собянина. Столица поднялась на первую строчку в рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов. Исследование комплексное сразу по многим показателям. Результатами поделилось агенство стратегических инициатив.

"Я не могу вам ответить на вопрос, что произошло, чтобы в Москве улучшился инвестиционный климат. Это гигантский механизм. Это более двух триллионов инвестиций в основной капитал. Это накопленные инвестиции, которые влекут следующие инвестиции и просто так взять, и что-то там изменить и сделать, чтобы выйти на первое место – это невозможно. Если мы раньше считали, что комфортная среда - это что-то такое вторичное для бизнеса, то сегодня мы уверены, что это главное", - отметил мэр.

Позже Сергей Собянин осмотрел стенд Москвы. Он один из самых больших ярких и красочных. Основное место занимает макет локомотива будущих Московских центральных диаметров - масштабного проекта интеграции железной дороги в систему городского транспорта. Первые линии должны заработать до конца года.

На полях питерского форума звучит много интересных заявлений и прогнозов. Например Герман Греф предрекает скорое снижение ставок по ипотеке, Максим Орешкин назвал микрофинансирование "ростовщическим хищным кредитованием". Иностранные бизнесмены и политики призывают к скорейшей отмене санкций, но, как мы видим по примеру китайских бизнесменов, - это не помеха успешному развитию.