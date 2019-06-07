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Москва стала лидером в инвестиционном рейтинге

12:02
  • пятница
  • 07 июня 2019

"Бизнес идёт туда, где комфортно", - пояснил Сергей Собянин

Стартовал второй основной день работы Петербургского экономического форума. Через несколько часов состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина. Как ожидается, глава нашего государства рассмотрит проблемы мировой экономики и глобальной политики, а также расскажет о реализации российских нацпроектов, передает "ТВ Центр".

В обсуждениях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры некоторых европейских государств и Генсек ООН Антониу Гутерриш. Перед заседанием Владимир Путин проведёт встречу с делегацией КНР в рамках второго Российско-китайского форума.

Утром в северной столице возобновились дискуссии. Политики и представители бизнеса обсуждают реализацию газопровода "Северный Поток-2", борьбу с протекционизмом и дальнейшее расширение сотрудничества.

Сумму подписанных за первый день контрактов экономисты пока подсчитывают, но эксперты уже говорят о сотнях миллиардов рублей. Этот форум может стать самым посещаемым: 17 тысяч участников из 75 стран мира.

Рабочий день на форуме по традиции начинается с серии деловых завтраков. На одном из них обсуждали как совместить стабильность и реформы. Речь о целях, обозначенных в национальных проектах. Дискуссия получилась оживленной, в ней приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава счётной палаты Алексей Кудрин. Яркую точку в спорах поставил первый вице-премьер Антон Силуанов, поделившись простым рецептом: "бизнес должен работать".

"Бизнес идёт туда, где комфортно", -  это уже слова мэра Москвы Сергея Собянина. Столица поднялась на первую строчку в рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов. Исследование комплексное сразу по многим показателям. Результатами поделилось агенство стратегических инициатив.

"Я не могу вам ответить на вопрос, что произошло, чтобы в Москве улучшился инвестиционный климат. Это гигантский механизм. Это более двух триллионов инвестиций в основной капитал. Это накопленные инвестиции, которые влекут следующие инвестиции и просто так взять, и что-то там изменить и сделать, чтобы выйти на первое место – это невозможно. Если мы раньше считали, что комфортная среда - это что-то такое вторичное для бизнеса, то сегодня мы уверены, что это главное", - отметил мэр.

Позже Сергей Собянин осмотрел стенд Москвы. Он один из самых больших ярких и красочных. Основное место занимает макет локомотива будущих Московских центральных диаметров - масштабного проекта интеграции железной дороги в систему городского транспорта. Первые линии должны заработать до конца года.

На полях питерского форума звучит много интересных заявлений и прогнозов. Например Герман Греф предрекает скорое снижение ставок по ипотеке, Максим Орешкин назвал микрофинансирование "ростовщическим хищным кредитованием". Иностранные бизнесмены и политики призывают к скорейшей отмене санкций, но, как мы видим по примеру китайских бизнесменов, - это не помеха успешному развитию.

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Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме
Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Участники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме
Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
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