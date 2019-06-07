Зеленский: ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе

За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия почти 20 раз

Тревожные новости приходят с Донбасса. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия почти 20 раз. При этом Киев винит в нарушении перемирия ДНР и ЛНР. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на произошедшее.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - заявил Зеленский.

Тем временем политическая ситуация в стране усложняется с каждым днём. Верховная рада пошла на открытую конфронтацию с Владимиром Зеленским и бойкотирует его инициативы.

Отказав президенту в увольнении глав Минобороны, МИД и СБУ Верховная рада продемонстрировала, что будет сражаться до конца. Вся надежда на иск, который депутаты подали в Конституционный суд, о незаконности досрочного роспуска парламента.

"Если досрочные выборы будут отменены, соответственно, очередные выборы состоятся 27 октября. Значит новых министров новый парламент сможет назначить только в ноябре, а то и в декабре. Оставить ключевые ведомства на четыре месяца без руководителей - это неправильно", - заявил народный депутат Украины Алексей Мушак.

Впрочем то, как депутаты пекутся о благе народа, хорошо известно. Наглядный показатель - уровень доверия к Верховной раде сегодня колеблется между 5% и 10%. В новый парламент из этого состава пройдут единицы, а значит, нужно успеть завершить все свои дела, ну и, по возможности, навредить президенту, который так жестко с ними обошелся. Однако и команда Зеленского не сдается. На следующей неделе обещает снова внести в Раду представление об увольнении министров, прибавив к ним и генпрокурора Луценко. С одним из главных ставленников Порошенко все тоже очень непросто.

Вообще ситуацию в руководстве Украины сегодня, пожалуй, можно охарактеризовать как "все против всех". Например, Конституционный суд параллельно с рассмотрением дела Верховной рады, принял решение запретить Национальному антикоррупционному бюро аннулировать незаконные сделки. В ведомстве напомнили: в 2018 году недействительными были признаны 39 договора компаний почти на 5 миллиардов гривен.

А "Общественный люстрационный комитет" подает в суд уже на президента Зеленского. По мнению активистов он нарушил закон "О люстрации" назначив главой своей администрации Андрея Богдана, работавшего в команде Януковича. Претензии к администрации Зеленского и в Донбассе. В ДНР выражают недоумение отказом Киева обнародовать дорожную карту по урегулированию, о наличии которой накануне заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Впрочем, основополагающие предложения уже прозвучали на днях в Минске: прекратить огонь и снять блокаду региона.

Но политика пока довлеет над здравым смыслом и экономикой. Хотя даже премьер Гройсман признал, что от блокады Донбасса Украина ежемесячно теряет четыре миллиарда гривен или один процент ВВП в год.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".